阪神・藤川球児監督が国内ＦＡ権を行使せず、残留を決めた近本について「これまで通り、彼の持っているパフォーマンスを出し続ける、と。それですよね」とうなずいた。近本は１１日に球団と約１０時間のロングラン交渉の末に残留を決めた。また、ブルペンで直接指導した右腕・工藤の３００球の熱投には「投げ込める投球フォームになりつつあったので。いままでのフォームだったら無理だと思いますけどね、体が動けるような動