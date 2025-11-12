DeNAは12日、伊藤光選手、桑原将志選手が国内・海外フリーエージェント(FA)権を行使しました。プロ14年目32歳の桑原選手は、今季は106試合に出場し打率.284の成績を残しています。球団を通じ「まずは私をプロ野球選手として育ててくださった横浜DeNAベイスターズに、心より感謝申し上げます。この度、一人の選手として、自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いから、 フリーエ