ロッテは12月7日に千葉県柏市のフィールドフォースボールパーク柏の葉で北辰水産と共同開催する「北辰おさかな食育プロジェクト」ベールボールのイベントに一條力真投手と池田来翔内野手が出演すると発表した。スポーツと食育を掛け合わせたユニークな取り組みとして、子どもたちに「さかなを食べること」と「体を動かすこと」の楽しさを伝えることを目的として企画。当日は一條と池田が子どもたちと一緒に野球の練習会を行う