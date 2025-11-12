資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は12日、新たに岡山県の2つの郵便局に、自動車の使用停止処分を通知しました。 実際に車両が使えなくなるのは19日からです。 処分を受けたのは岡山県美咲町の旭郵便局（1台・127日）と新見市の新郷郵便局（1台・37日）です。 中国運輸局によりますと行政処分の発表は7回目で、岡山県では今回