元AKB48で女優、画家としても活躍する光宗薫（32）が12日までに自身のXを更新。円形脱毛症を公表した。12月20日から東京・銀座で「作品集出版記念光宗薫個展せみにんげん」を開催予定の光宗。この日、Ｘには「個展前あるある、円形脱毛のシーズン」とつづり、自身の頭頂部の写真を投稿した。この投稿にファンからは「真摯に作品に向き合っている証かと存じます」「心身を削って作品を産み出しておられるのだなぁと改めて