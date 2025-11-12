お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。相方山崎静代とコンビを組んだ理由を明かした。山里は自身の歩みを回想。大阪NSC時代に組んでいたコンビ、足軽エンペラーを解散後、ピン芸人として活動していたが「次、コンビ組むんだったら『男男』はスタートが遅れてる。女だなってなって」と戦略的に考えていたと説明。また「女の子でも、俺がかわ