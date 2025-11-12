優は11月5日、運営する「粗大ゴミ回収サービス」にて実施した「片付けとメンタルの関係」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は10月、散らかった部屋で暮らす全国の男女300人を対象に行われた。部屋が散らかってしまった一番の理由は何ですか?まず、部屋が散らかってしまった一番の理由について聞いたところ、「仕事や家事が忙しく、片付ける時間と気力がない」(26.4%)が最多となり、以下には「モノを捨てるのが苦手で、