カドフジは11月21日、「わらび餅専門店門藤 三重四日市店」をグランドオープンする。店舗イメージ同店では、風味の異なる3種のきな粉で楽しむわらび餅「脆味(ぜいみ)」を取り扱っている。商品名は、四字熟語である香美脆味(こうびぜいみ)を由来に名付けたもの。商品イメージまた、店内では、わらび餅ドリンク「WARABI-TA」なども取り揃えている。