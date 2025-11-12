チェルシーのラヒーム・スターリングが強盗被害に遭った。英紙『Mirror』が伝えている。現在はチームで構想外となり、トップチームとは別で練習を続けている30歳FWは、現地11月８日に行なわれたプレミアリーグ第11節のチェルシー対ウォルバーハンプトンを家族と自宅で観戦していた際に、ナイフを持った５人の覆面強盗に侵入されたという。スターリングは、妻のペイジ・ミリアンと２人の子どもの安否を確認した後、台所のナイ