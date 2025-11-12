タレントの吉木りさ（38）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。長女（6）と共に踊る“ゴジュウジャー”のダンス動画を公開した。【動画】「娘ちゃんがかわいすぎる」吉木りさ＆6歳長女のダンス動画吉木は「我が家で空前の大ブームであるゴジュウジャーをどうしても踊りたいという娘の要望を叶えるためめちゃくちゃ練習したけど全然踊れなかったです」とつづり、親子でのほのぼのとした時間を報告。動画には、ルームウェ