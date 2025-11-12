農水省は11月8〜9日の2日間、東京･丸の内中通りで「ニッポンフードフェスin MARUNOUCHI」を開いた。出展したニップンは小麦粉の基礎知識とともに「やわら小麦」など国産小麦の紹介とともに小麦の穂から小麦粉をつくる体験イベントを展開した。このイベントは日本の「食」と「農」が抱える課題や目指す未来について、生産者･事業者･消費者がともに考え、「食」と「農」の魅力に触れ、学ぶ機会の創出を目的としている。「食べる･買う