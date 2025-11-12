大東建託は、滋賀県居住の20歳以上の男女9560人を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問を用いて「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜滋賀県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています。本記事では、滋賀県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。【18位までの全ランキング結果を見る】2位：唐橋前／評点65.8／偏差値