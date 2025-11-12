北海道・札幌方面西警察署は2025年11月12日、札幌市西区に住む60代男性が現金約1億2000万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。札幌市西区に住む60代男性は2025年7月上旬、Facebookで「星野詠美」を名乗る人物と知り合い、実在する中国人経済学者を名乗る人物を叔父として紹介されました。男性は中国人経済学者を名乗る人物から「FBマーケッツ カスタマーサービス」という偽投資アプリ