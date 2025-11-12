契約を更改し、記者会見する中日・大野＝12日、ナゴヤ球場中日の大野雄大投手が12日、ナゴヤ球場で契約交渉し、5千万円増の1億7千万円で更改した。37歳のサウスポーは自己最多に並ぶ11勝を挙げ、5年ぶりに2桁勝利を達成。通算100勝まで3に迫り「野球人としてすごく大きな1年になった」としみじみと語った。2023年の左肘手術から完全復活を遂げ、カムバック賞に選ばれた。巨人の田中将ら、同学年のベテランの奮闘に背中を押され