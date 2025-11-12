「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが沖縄選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部（菊地浩明裁判長）は１２日、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。参院選を巡っては、二つの弁護士グループが全国の高裁・支部に計１６件の訴訟を起こしている。