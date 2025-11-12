日本野球機構（ＮＰＢ）は１２日、ＦＡ宣言選手を公示した。楽天・辰己涼介外野手、ＤｅＮＡ・桑原将志外野手ら８人が申請書類を提出し、ＦＡ戦線に名を連ねた。外野手は楽天・辰己、ＤｅＮＡ・桑原に加えて、２２年首位打者の日本ハム・松本剛も。各球団の動向が注目される。▽公示された選手【国内ＦＡ宣言選手】ソフトバンク・東浜巨投手日本ハム・石井一成内野手日本ハム・松本剛外野手楽天・辰己涼介外野手【海外ＦＡ宣言