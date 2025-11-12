政府が近くまとめる経済対策を巡り、国民民主党の玉木代表らが、いわゆる「年収の壁」の178万円への引き上げなどを盛り込んだ提言書を高市首相に渡しました。国民民主党の提言は、名目上のGDP（国内総生産）を2035年に1000兆円にするとして、「増税なき税収増の実現」を掲げています。具体的には、「年収の壁」の178万円への引き上げや、企業の投資を促進する「ハイパー償却税制」の導入、教育分野などの予算倍増に向けた「教育国