日本野球機構（NPB）は12日、2025年度のフリーエージェント宣言選手を公示した。今年のオフは国内FA宣言が4名、海外FA宣言選手4名が権利の行使を発表した。国内FAでは東浜巨（ソフトバンク）、海外FA宣言選手では則本昂大（楽天）、松葉貴大（中日）は“90年世代”の投手がFA宣言。3選手とも大卒を経てプロに入団している。東浜は12年ドラフト1位でソフトバンクに入団すると、1年目の13年に3勝を挙げ、5年目の17年に16勝をマ