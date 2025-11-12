テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が11日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）にゲスト出演。後輩の中根舞美アナウンサー（25）からの意外な質問につっこんだ。田中アナは同局系経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜午後10時、金曜午後11時）に出演中。番組に出演する心構えや、生活スタイルの変化など、真剣なトークを展開していた。佐久間