女優沢尻エリカ（39）が12日までに、オンラインメディア「NewsPicks」に出演。過去の騒動を振り返った。沢尻は約6年ぶりに映像メディアに出演。経済学者の成田悠輔氏とトークし、NewsPicksの公式YouTubeチャンネルではその一部が公開された。その中で「（これまでの芸能生活で）一番大変だったのはいつ頃？」と尋ねられ、「2007年、『別に』問題ですよ。あれがもうピークですね。ピークに精神状態が壊れていた時」と21歳当時の騒動