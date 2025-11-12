【モデルプレス＝2025/11/12】タレントの東原亜希が11月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女が作ってくれたというアップルパイを公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳4児の母モデル、長女が作った“年齢モチーフ”アップルパイ◆東原亜希、長女からの手作りアップルパイを公開同日、43歳の誕生日を迎えた東原は「長女が買ってきてくれたお花と学校終わりに作ってくれたアップルパイ」とつづり、誕生日プレゼントの写