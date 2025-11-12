小説のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「哥儿」の意味は？中国語で「哥儿」と表す小説はなんでしょうか？ヒントは、夏目漱石の代表作品のひとつです。いったい、中国語で「哥儿」と表す小説とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「坊っちゃん」でした！「坊っちゃん」は、夏目漱石さんの小説です。東京育ちの主人公が、