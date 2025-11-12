侍ジャパンは１２日、宮崎での強化合宿を打ち上げた。井端弘和監督は東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて「きっちり仕上げられたのが非常によかったと思いますし、ある程度、日本で取り入れられるルールに順応してきたかなと思います」と収穫を口にした。１０日の広島との練習試合ではピッチコム、ピッチクロックへの対応で投手、野手ともに課題が出た。「最