◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセンエリザベス女王杯で昨年５着のリベンジを狙う、レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）に騎乗する戸崎圭太騎手が会見で意気込みを語った。―前走のオールカマーを振り返ってください。「ゲートの中でうるさくなって、いいスタートを切れなかったので、後ろからリズム良く行