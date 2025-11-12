１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けた宮崎での強化合宿が１２日、終了した。サンマリンスタジアムでの練習後、円陣を組んだ首脳陣、選手を代表して阪神・坂本がマイクの前に立ってあいさつ。「皆さんのサポートによって充実した合宿を送ることができました。本当にありがとうございました。東京に行って、韓国代表との試合になりますが、（来年）