◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）尾上親方（元小結・浜ノ嶋）のおいで、すでに引退した元十両・竜虎を兄に持つ西幕下２４枚目・竜翔（追手風）が２連勝。東同２７枚目の長内（高砂）に低く当たり、勢いに乗ると最後は送り出した。「本当はまわしを取りたかったが、低く当たれた」と振り返った。ちょんまげはまだ結えず一番相撲では何もつけていなかったが、この日は初めてびんづけ油をつけた。「兄弟子に髪が