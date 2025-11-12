◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセンカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、栗東・坂路で５６秒８―１３秒６と軽めだが、吉岡厩舎のいつも通りのパターンで、８日に速い時計を出していて予定通り。吉岡調教師は「テンションも落ちついていて、収まりもいいですね」と納得の表情を浮かべた。初戦はラス