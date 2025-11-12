隋唐長安城通義坊遺跡の発掘現場。（西安＝新華社配信）【新華社西安11月12日】中国の陝西省考古研究院はこのほど、同省西安市で実施していた隋唐長安城通義坊遺跡の発掘調査について、灰坑や井戸など25カ所の遺構を発見し、遺物73点（組）が出土したと明らかにした。遺跡は地元の建設工事に合わせて陝西省考古研究院が2023年10月に発掘調査を開始。これまでの探査や発掘調査に基づき、発掘区域が隋唐長安城の通義坊内に当たる