お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。千葉県出身ながら大阪NSC（吉本総合芸能学院）に入学した理由を明かした。お笑いコンビ、ダイアンによる冠バラエティー。山里はダイアンと同期で、2000年にデビュー。山里が当時のダイアンについて「NSC時代の天才コンビ」と印象を語る一方、津田篤宏は山里を「絶対嫌なヤツやなと思ってた」と告白。