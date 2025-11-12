草の生い茂る用水路に、ずぶ濡れでヘドロまみれの小さな体。震えながら必死に鳴き続けていた子猫は、助けを待つしかなかった…。【動画】ヘドロまみれの子猫が救出されるまで大阪の動物保護団体「ワンハート大阪」（@oneheartosaka）が保護した子猫「オレオくん」。Instagramの投稿には、危機一髪でつながった小さな命に、「ありがとう」「助かってよかった」と多くの声が寄せられています。取材で明らかになったのは、過酷な状況