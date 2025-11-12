山形県内では連日クマの目撃が止まりません。県内の今年１１月に入ってからのクマの目撃件数は、わずか１０日足らずで、去年１１月の目撃件数のおよそ８０倍となっています。 【写真を見る】クマ目撃数はすでに去年11月の「80倍」11月なのに…クマ目撃件数が ”爆増”（山形県） 県によりますと、今年１１月１日～９日までのクマの目撃件数は１６２件。去年１１月「１か月間」の目撃数がわずか２件なので・・・数字の上