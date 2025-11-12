本間ゴルフから、数量限定品のアナウンス。「アメリカ・ロサンゼルス発のゴルフライフスタイルブランド『Malbon Golf』との初のコラボレーションコレクションを、直営店および直営オンラインショップで発売いたします。また、Malbon Golf公式オンラインストアならびに、HONMAおよびMalbon Golfの正規販売店でも取り扱いを開始いたします」と、同社広報。【画像】クラブ一式330万円の14本とキャディバッグのデザイン詳細「異なるル