海外旅行を少しでもお得に計画したい。そうお考えの方にお勧めしたいのが、週末に無料宿泊などの多彩な特典を持つ「ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カード」(以下、ヒルトン・アメックス)というクレジットカードだ。今回、シンガポールの5つ星ホテルに宿泊し、カード特典がどれほどのメリットを持つのか、実際に体験してきた。→シンガポール旅で行きたい最旬カフェ、定番＆ローカルスポットをご紹介【2025年最新版