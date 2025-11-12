DeNAの桑原将志外野手（32）と伊藤光捕手（36）が取得している「海外フリーエージェント権」を行使したことが12日、球団から発表された。これを受け桑原は「まずは私をプロ野球選手として育ててくださった横浜DeNAベイスターズに、心より感謝申し上げます。この度、一人の選手として、自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いから、フリーエージェントの権利を行使すること