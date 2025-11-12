ソフトバンクは、積水化学工業と共同で、5Gミリ波の通信エリア拡大や補完を電源なしで実現する“透明フィルム”の効果を検証。新たな電波制御技術としての有効性を確認したことを11月12日に発表した。オフィスや駅構内、イベント会場などで活用を見込んでいる。積水化学製の「メタサーフェス反射フィルム」今後の活用イメージ現行の5Gや、将来のBeyond 5G/6G(第6世代移動通信システム)に向けた高速・大容量通信のニーズが高まって