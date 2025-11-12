お好み焼き屋さんで使用するヘラですが、みなさんは、ヘラの置き方を気にしたことはありますか? 実は今、広島のお好み焼き店「ちんちくりん」が、ヘラに関する注意喚起を公式X(@chinchikurink2s)にポストし、ネットで話題になっているんです!ヘラのこの置き方危ないので絶対やめてください (@chinchikurink2sより引用)画像では、鉄板のふちにヘラの持ち手部分が乗るように置かれていますが、ヘラの先は鉄板に接したまま。この置き