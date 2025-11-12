日本野球機構（NPB）は12日、今年度のフリーエージェント（FA）宣言選手を公示した。有資格者104人のうち、国内FA宣言が日本ハムの松本剛外野手（32）ら4人、海外FA宣言がDeNAの桑原将志外野手（32）ら4人の計8人となった。宣言選手は13日から全球団との交渉が可能となる。＜国内FA宣言選手＞【ソフトバンク】東浜巨投手（35）【日本ハム】石井一成内野手（31）、松本剛外野手【楽天】辰己涼介外野手（28）＜海外FA宣言選手＞