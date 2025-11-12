俳優の小西真奈美（47）が12日、自身のインスタグラムを更新。“すっぴん”のような近影を公開した。【写真】「美〜〜〜」ほぼスッピン姿の小西真奈美先日までオーストラリアに滞在していた小西は「帰国して、朝の日光浴散歩、復活です」とつづり、ナチュラルな印象を醸し出す柔らかく落ち着いた姿を見せている。続けて「オーストラリアでは日焼けをした感じがあったので、日焼けケアをしつつ、乾燥の季節に備えて過ごしてい