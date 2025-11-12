ハロー！プロジェクトおアイドルグループ「アンジュルム」の公式SNSが12日、更新され、メンバーの後藤花（17）が体調不良で同日のイベントを欠席することを発表した。11日にも松本わかな、下井谷幸穂のインフルエンザ感染が報告されており、ハロプロアイドルの体調不良が相次いでいる。投稿では「メンバーの後藤花ですが、体調不良のため本日のイベントを欠席とさせていただきます」と発表。「ファンの皆様並びに関係各位には