タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。仕事から帰宅後、愛犬たちのいたずらによって変わり果てた部屋の様子を明かした。【映像】北斗晶、1歳初孫に洋服購入「これなら可愛いと思う」この日、北斗は「うちの床、いつもに増してピッカピカ」と切り出し、その理由について「昨日の夜に、撮影が終わり家に帰って来たら…」と前日の出来事を回想。「なんじゃこりゃーーーー床一面泥だらけ」と、愛犬たちのいたずらでリビ