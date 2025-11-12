スケートアメリカに向け米国入りした（左から）渡辺倫果、吉田陽菜、友野一希、壷井達也＝11日、オールバニ空港（共同）【ニューヨーク共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、スケートアメリカ（14日開幕・レークプラシッド）に臨む日本勢が11日、米国入りし、女子で第2戦3位の渡辺倫果はファイナル（12月・名古屋）進出が懸かる一戦に向けて「スケート人生一（番）ぐらい追い込んだ。自分を信じるだけ」と