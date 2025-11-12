将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局が行われている。注目の勝負めしには、藤井竜王が「寿㐂焼（すきやき）」、佐々木八段が「京の肉 牛フィレサンド」、「柚子香る鯛と蕪の煮麺とにぎり寿司御膳」の2種を注文した。【映像】牛肉の迫力！藤井竜王の注文したすき焼き今年12月に開設100周年を迎える京