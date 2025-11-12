カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、MIP液晶を搭載した電波ソーラーウオッチ「GW-BX5600」2機種を11月に発売する。価格はいずれも30,800円。「GW-BX5600」シリーズ○視認性が高いMIP液晶、通常液晶と反転液晶を用意新製品は、優れた視認性を持つMIP（メモリーインピクセル）液晶を採用したモデル。ラインアップは、通常液晶タイプの「GW-BX5600-1JF」と、白黒反転のネガティブ液晶タイプでモノトーン仕上げ