天皇皇后両陛下の長女・愛子さまのラオスへの公式訪問を控え、駐日大使が期待を語りました。愛子さまは国交樹立70周年にあたりラオス政府から招待を受け、来週17日からラオスを公式訪問されます。駐日ラオス大使館のアンパイキンダヴォン大使はFNNの取材で、初めての外国公式訪問となる愛子さまについて、「美しい愛子さまにお会いしたい！ラオスの人々はご訪問を楽しみにしています」と話しました。また、「皇室の方をお迎えす