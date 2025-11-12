異例の超ロング交渉となった。藤川阪神で加速する恐怖政治…2コーチの退団、異動は“ケンカ別れ”だった今季、国内FA権を取得した阪神の近本光司（31）が昨11日、権利を行使せず、残留することを表明した。近本と球団との話し合いは、実に10時間に及んだ。近本は球団を通じて、「すごく縁のある球団。甲子園球場のあの歓声の中でプレーすることに代わるものはないと思います」などとコメント。契約内容は明らかになっていな