ことし1月に亡くなった元兵庫県議に関する虚偽の情報を発信したとして、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が9日、名誉毀損容疑で兵庫県警に逮捕された件は、芸能関係者へも波紋を広げている。【もっと読む】“希代の悪”羽賀研二が梅宮アンナの再婚に祝福コメントも…“マスコミ工作” で相変わらずの自己顕示欲立花容疑者は、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題でこの問題を追及していた元県議に