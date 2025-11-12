対円では円安を受けてしっかり、対ドルでは落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは0.65台前半で落ち着いた動き。朝から昼頃まではドル高の流れから0.6516を付けtたが、その後対円での豪ドル買いなどもあって持ち直した。豪ドル円は101円台に迫る動き。リスク警戒後退もあって資源国通貨買い円売りの動きなども出ていた。 ＮＺドルも対ドルでは0.5650を挟んでの推移。対円では豪ドル円同様に円安の流れを受けて朝の