ＮＰＢ（日本野球機構）は１２日、今オフのフリーエージェント（ＦＡ）権行使選手８人を公示した。ＦＡ権を行使したのは、投手では中日・松葉貴大投手（３５）、ソフトバンク・東浜巨投手（３５）、楽天・則本昂大投手（３４）の３人。野手ではＤｅＮＡ・伊藤光捕手（３６）、同・桑原将志外野手（３２）、日本ハム・石井一成内野手（３１）、同・松本剛外野手（３２）、楽天・辰己涼介外野手（２８）の５人。松葉、伊藤、石