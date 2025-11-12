小倉クラッチ [東証Ｓ] が11月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.1％減の3.7億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の1.6億円の赤字→4.8億円の黒字(前期は7.4億円の黒字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比57.