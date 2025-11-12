ガソリンスタンドで給油＝東京都内経済産業省が12日発表した10日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より10銭安い173円50銭となった。値下がりは2週ぶり。政府は石油元売り各社に1リットル当たり定額10円の補助金を支払い、店頭価格を抑えている。原油相場にも目立った動きがなく、価格はほぼ横ばいだった。12月末にガソリン税の暫定税率を廃止することに伴い、政府は補助金を段階的に増や